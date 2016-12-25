Hüzünlendiren buluşma: Annesi ve iki kardeşi öldü; babasına ve kardeşine kavuştu

Halep'in doğusundaki kuşatmada annesi ile iki kardeşi ölen ve kendisi de ağır yaralanan 12 yaşındaki Merve Hamza'nın, tahliye sırasındaki yoğunluk yüzünden kaybettiği yaralı babası ve kardeşi İdlib'te bulundu.

Doğu Halep'teki evlerinin bombalanmasıyla annesi ve iki kardeşi yaşamını yitiren, enkaz altında kaldığı için ağır yaralanan Merve, bölgeden tahliye edilirken yaralı babasını ve 6 yaşındaki kardeşi Yusuf'u kalabalıkta kaybetti.

Teyzesi ve eniştesiyle Türkiye sınırına gelen ve ambulansla Hatay'daki Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve, burada tedavi altına alındı.

Geçen hafta Anadolu Ajansının görüştüğü Merve'nin, babasının ve kardeşinin bulunması isteği şans eseri gerçek oldu. Kızın babasının İdlib'teki bir sahra hastanesinde olduğu bilgisine ulaşan AA ekibinin, durumu aktardığı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Antakya Devlet Hastanesi yetkililerinin girişimiyle baba Muhammed ve kardeşi Yusuf Türkiye'ye getirildi.

Kavuşma anı

Tedavi gördüğü hastanede "Şu an en çok ne istersin?" sorusuna "Babamın ve kardeşimin yanımda olmasını" cevabını verdiği sırada, her ikisini de karşısında gören çocuğun mutluluğu kameralara yansıdı.

Herkesi duygulandıran kavuşmada, baba ve kızı uzun süre sarılıp öpüşerek hasret giderdi.

Merve Hamza, yaşadığı mutluluğunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyledi.

Bir anda babasını ve kardeşini karşısında görünce çok heyecanlandığını, tüm acılarını unuttuğunu belirten Hamza, "Bir gün geleceklerini biliyordum ama o gün bugünmüş. Babamı ve Yusuf'u çok özledim, çok dua ediyordum, Allah hepsini kabul etti, şu an babamla birlikteyim. Bana babamı ve kardeşimi getirdiniz, Allah sizlerden razı olsun." dedi.