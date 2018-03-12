İstanbul'a 'Zeytin Dalı Caddesi' tabelaları

İBB Meclisi'nin aldığı kararla Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde, iki sokağın birleştirilmesiyle oluşan ve "Zeytin Dalı" adı verilen caddenin yeni tabelaları, 3 farklı noktaya yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde adı "Zeytin Dalı Caddesi" olarak belirlenen caddenin tabelaları asıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı karar neticesinde, "Kuğulu" ve "Cedid" isimli sokakların birleştirilmesiyle oluşan yol aksının tamamına "Zeytin Dalı Caddesi" ismi verildi. Trafiğe açılan caddenin yeni tabelaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı noktaya yerleştirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na atfen adı konulan cadde, tek şerit gidiş geliş olarak hizmet veriyor. Ankara Caddesi ile Gözdağı Caddesi'ni birbirine bağlayan caddenin hizmete girmesiyle Dumlupınar Mahallesi’ndeki trafik akışı da rahatladı. Bölge halkı yeni açılan caddenin isminin Zeytin Dalı olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.