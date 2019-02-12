İvrindi’de seçim iddialı ama kavgasız

Yerel seçimler yaklaşırken Büyükşehirlerdeki havanın aksine Anadolu’da daha seviyeli ve daha huzurlu bir seçim atmosferi var.

Özellikle ilçe ve beldelerdeki seçmenler birbirlerini tanıyor, her gün selamlaşıyor ve birbirlerinin dar zamanlarda yardımına koşuyor. Bu ilçelerden biride Balıkesir’in İvrindi İlçesi. Burada da bir seçim yapılacak ve doğal olarak buradaki adaylarda hem iddialı, hem de birbirleriyle yarışır durumda. Bölgede tanınan tecrübeli siyasetçilerden Hüseyin Güllühan ise İvrindi’de Saadet Partisi’nin adayı olarak oldukça iddialı. Güllühan, 1999’da da aday olmuş oldukça iyi bir oy almasına rağmen seçimi kıl payı kazanamamıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçede değişim havası olduğunu söyleyen Güllühan, “Biz seçilirsek İvrindi ve İvrindili kalkınır. Kalabalıklaşmaz ama güçlenir. Belediyecilik bizim işimiz. Bunu tüm Türkiye’de ispat ettik. İvrindi’de de ortaya koymak istiyoruz” diyor. İvrindililerden edindiğimiz bilgilere göre Saadet Adayı Hüseyin Güllühan’ı bir dip dalga, seçim yarışında ön plana çıkartabilecek kararlılıkta. İstanbul – Yeni Asya

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