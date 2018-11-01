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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Mersin'de öğrenciler ile polisler sahili temizledi

01 Kasım 2018, Perşembe 21:16
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mersin Polisi Gençlerle Doğayı Temizliyor Projesi" kapsamında, Karaduvar sahil bandında doğa temizliği yapıldı. Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlikte, toplanan çöpler çocukları şaşkına çevirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeye, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi. Proje kapsamında Akdeniz ve Yenişehir ilçesinde öğretim gören yaklaşık bin öğrenci, sabah saatlerinde Karaduvar sahilinde temizlik yaptı. Çocuklar sahilde ve kayalıkların bulunduğu bölgede çöpleri toplarken, çıkan çöpler çocukları bile şaşkına çevirdi. Topuklu ayakkabı, içki şişeleri, pet şişeler gibi çöpleri tek tek toplayan çocuklar, topladıklarını çöp araçlarına attı. Çocuklar ayrıca önümüzdeki hafta da Emirler Mahallesi civarında ormanda temizlik yaparak ağaç dikecek.

Çöp toplarken büyüklere de seslenen çocuklar, "Çöpleri toplamak için buraya geldik, baya da topladık. Buralara çöp atmasınlar, bir sürü yerde çöp kutuları var onlar boşa konulmamış. En çok yenilip, içilen şeyler topladık. İçki şişeleri var. Karton kutular, pet şişeler vardı. Çevreyi temiz tutalım, her yer temiz olsun. Çevremizi temiz tutmak, bizim için çok güzel bir görev. Atalarımızın emanet ettiği ülkemize sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım" diye konuştu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Akpınar ise bugün güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Mersin polisi doğayı, öğrencilerle birlikte temizlemek amacıyla bu projeyi hazırladı. Temiz bir toplum temiz bir çevre hedefiyle bu projeyi hayata geçirdik. Bugünde yaklaşık bin kişiyle birlikte Karavudar sahilinde doğayı temizledik. Bundan sonra da yine bir orman temizliği ve ağaç dikimi yapacağız" dedi. 

AA

Etiketler: temizlik, Mersin, polis, sahil temizliği
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