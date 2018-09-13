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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Meteoroloji de AKOM da İstanbul'u uyardı: 'Trafiğe çıkmayın'

13 Eylül 2018, Perşembe 18:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerine karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlara trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı ve cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli olacağı, metrekareye 60-90 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm ekipleri, kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Ekipler ana arterlerde, yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri de konuya ilişkin bilgilendirildi.

AKOM kriz yönetimi oluşturdu

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 bin 865 personel, bin 670 araç ve iş makinesi, 385 motopomp, 269 jeneratör, 411 dalgıç pompa ile 24 saat esasına göre sağanağa karşı alarmda olacak.

AKOM, tüm birim sorumlularını toplayarak kriz yönetimi oluşturdu. Kamera takibi ve gelen ihbarlar doğrultunda ekipler sorunlu bölgelere sevk edilecek.

Vatandaşlar, muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve itfaiyeyi arayabilecek. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkmaları gerektiği durumlarda ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerisinde bulunuluyor.

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra İstanbul'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırmasının beklendiğini anımsatıldı.

Yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağışların olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey (Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile) ve doğu (Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla) ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

AA

Etiketler: istanbul, yağış, akom
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