Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Meteoroloji, son bir haftadır parçalı bulutlu havanın etkisinde kalan İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için hafta sonu uyarısı yapıldı. Son bir haftadır parçalı bulutlu havanın etkisinde kalan İstanbullular güneşli hava için müjdeli haber beklerken yağış haberi geldi. Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'u etkisi altına alan kara bulutlar etkisini bugünde göstermeye devam edecek. Hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'da etkili olacak. Yurt genelinde ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. DHA

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