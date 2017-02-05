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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Metrobüs yolunda kaza: Yaralılar var!

05 Şubat 2017, Pazar 09:57
İstanbul Küçükçekmece'de bariyerleri aşan minibüs metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu.

Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan sevrvis minibüsü metrobüse çarptırtan sonra tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor.

DHA

Etiketler: istanbul, küçükçekmece, metrobüs, kaza
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