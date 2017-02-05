Metrobüs yolunda kaza: Yaralılar var!

İstanbul Küçükçekmece'de bariyerleri aşan minibüs metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu.

Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan sevrvis minibüsü metrobüse çarptırtan sonra tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor. DHA

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