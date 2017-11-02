Muğla'nın ciğerleri yandı

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan yangında 25 hektar alan zarar gördü. Datça ilçesi Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangına 45 arazöz ve 100'ün üzerinde orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. İlk belirlemelere göre, yangında 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü anlatan Çelik, ekiplerin bölgede çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. AA

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