Ne yazık ki bu da oldu: Şehit Eren'in adını kullanıp dolandırdılar!

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde geçen cuma günü PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve gittikleri evi gösterirken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismini kullanan dolandırıcılar, yaşlı karı-kocanın 13 altın ile 7 bin 500 lira parasını alarak kaçtı.

Olay, 14 Ağustos günü saat 11.00'de merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kurtuluş Mahallesi Bezirgan Sokakta meydana geldi. Evlerindeki sabit telefondan arayan bir erkek, 73 yaşındaki Mustafa ile 68 yaşındaki karısı Gülfiraz Arslan'a, kendilerini Emniyet Müdürü ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttılar.

Dolandırıcılar, "PKK adına para yatırdınız, sizi tutuklayacağım. Eren'in öldürülmesinde parmağınız var. Bize para vereceksiniz operasyon yapacağız" diye tehdit etti. Konuşmanın hemen ardından eve gelen bir kişi, 11 altın, 2 çeyrek altın ve 7 bin 500 liranın içinde bulunduğu siyah poşeti alarak uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, polise başvurdu. 'Nitelikli dolandırıcılık yapan' kişi ya da kişiler aranıyor.