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Nefes kesen dakikalar!

22 Şubat 2019, Cuma 22:45
Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: antalya, arama, kurtarma, sahil güvenlik, helikopter
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