Pestilin tadını ölçtüler!

Gümüşhane’de düzenlenen “Uluslararası Kuşburnu-Pestil-Kültür ve Turizm Festivali” kapsamında üreticiler, en güzel dut pekmezi, pestil ve kuşburnu marmelatı için yarıştı.

Ataç Konağı’nda gerçekleştirilen yarışmaya 24 üretici dut pekmezi, 15’i dut pestili ve 11’i de kuşburnu marmelatı ile katıldı. Yarışmada jüri üyeleri, organik olarak üretilen ürünleri renk, tat, koku, temizlik, elastikiyet, kıvam ve ambalaj gibi kriterler ölçüsünde değerlendirdi.

Refaktometre cihazı ile ölçüm yaparak tattıkları pestil, dut pekmezi ve kuşburnu marmelatlarını puanlandıran jüri üyeleri, pestil ve dut pekmezi kategorisinde Aydın Bal’ı birinciliğe layık gördü. Kuşburnu marmelatında da Gülayşe Meral birinciliği elde etti.

İlgili dallarda birincilik elde eden yarışmacılara Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından 600’er lira para ödülü verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen en güzel yöresel yemek yarışmasında da Seher Çakır’ın kent mutfağına özgü hazırladığı kesme mantı yemeği jüri üyelerinden tam not aldı. Gümüşhane-aa