Resmi Gazete’de yayınlandı: Ehliyet kurslarına yeni düzenleme

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen “dönem açmama cezası” yürürlükten kaldırıldı. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri “L” alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak. AA

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