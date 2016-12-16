Siirt'te bir evde PKK cephaneliği ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Aralık'ta ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin kullandığı bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 Aralık'ta Barış Mahallesinde çıkan silahlı çatışmada ölü ele geçirilen 2 terör örgütü mensubunun Conkbayır Mahallesinde kullandıkları tespit edilen eve operasyon düzenlendiğini belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada, 1 M16 tüfek, 1 termal dürbün, 6 anti tank roket başlığı, 4 sevk fişeği, 6 dolu şarjör, 65 Kalaşnikof mermisi, yaklaşık 3-4 kilo gelen poşet içerisinde gübre, yaklaşık 100 metre kablo, 2 litre mazot olduğu değerlendirilen sıvı. Yine belirtilen adresin karşısında bulunan başka bir adreste bomba dedektör köpeği Betty'nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 1 tek kırma av tüfeği, 176 adet av fişeği ele geçirildi" denildi.
DHA