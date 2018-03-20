Şimdi de Filistinli ilkokul öğrencilerine saldırdılar

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan El-Halil kentinde, okuldan çıkan Filistinli öğrencilere saldırdığı bildirildi.

Halk Direniş Komiteleri üyesi aktivist Ratıb el-Cubur yaptığı açıklamada, El-Halil kentindeki Et-Tuvana İlkokulundan çıkan Filistinli öğrencilerin bir anda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığını belirtti. "Yahudi yerleşimciler yakaladıkları çocukları ellerindeki sopalarla darbetti" Cubur, Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmeye çalışan Filistinli öğrencileri kovaladıklarını, yakaladıkları çocukları da ellerindeki sopalarla darbettiklerini söyledi. El-Halil'in çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman Filistin beldelerine saldırı düzenlediklerini belirten Cubur, yerleşimcilerin kentin güneyindeki Filistinli öğrencilere de sıkıntı çıkardıklarını ve çocukları darbettiklerini kaydetti. AA

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