Suriyeli vatandaşlar bayram içn ülkelerine dönüyor

Ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 52 bin Suriyeli sığınmacı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor. Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor. Suriyeliler, "www.suriyeizin.com" internet adresindeki "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapabiliyor. 21 Mayıs'ta başlayan uygulamayla yaklaşık 52 bin Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenildi. Geçişler 13 Haziran'a kadar sürecek ve Suriye'den dönüşler 18 Haziran'da başlayacak. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.