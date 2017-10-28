Türkiye'yi duygulandıran 16 yaşındaki çoban ile ilgili yeni gelişme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde elektrik teline takılan kuşu kurtarmak için direğe çıktığı sırada akıma kapılarak ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir için devreye girdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, ellerini kaybeden Ramazan Taşdemir'in tedavi ve protez masraflarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Taşdemir ve ailesi için gereken her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

Bakan Kaya da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ramazan Taşdemir büyük bir vicdan örneği göstererek bir canı kurtarmaya çalışırken ellerini kaybetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak kendisinin yeniden sağlığına kavuşması için gereken bütün desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Günbuldu köyünde elektrik teline kanadı takılan güvercini kurtarmak için direğe çıktığı sırada akıma kapılan ve Erzurum'daki hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir'in ağır derecede yanan elleri, tıbbi ve cerrahi müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Yaralanmadan önce çobanlık yapan ve geçen hafta dirsek altından her iki kolu kesilen Taşdemir, tek isteğinin protez kol ve yeni bir işte çalışmak olduğunu dile getirmişti.

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