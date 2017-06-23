Uzun araç kuyrukları oluştu: Çanakkale'de 'Ramazan Bayramı' yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çanakkale iskelelerinde yoğunluğa neden oldu.

Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu. Eceabat iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken bazıları da cep telefonları ile öz çekim yaptı. Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti. AA

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