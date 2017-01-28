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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Yaşadığı mutluluğu tariflemek mümkün değil: ''Cennetteki annem artık üzülmeyecek''

28 Ocak 2017, Cumartesi 13:13
Suriye'nin Halep kentinde, uçakların bombalı saldırısında iki bacağını kaybeden 7 yaşındaki Muhammed Ali, hediye edilen protez bacakla yürüyeceği için aynı saldırıda yaşamını yitiren annesinin artık üzülmeyeceğini düşünüyor.

Muhammed Ali, savaşın acımasız yüzünü gören Suriyeli çocuklardan sadece biri. Yaklaşık bir yıl önce rejim uçaklarının bombalı saldırısında, bulundukları binanın başlarına yıkılmasıyla bacaklarını kaybeden 7 yaşındaki Muhammed'in annesi Fatma vefat etti, kız kardeşleri 5 yaşındaki Cinan ile 3 yaşındaki Ravan yaralandı.

Muhammed, hayatını aylarca dört duvar arasında sürdürmesine rağmen en azından elleri olduğu için şükretmesini bildi. En çok da durumuna, sürekli yanında hissettiği annesinin üzüleceğini düşünen Muhammed'in yüzü, medyada çıkan haberler sonrası hayırseverlerin hediye ettiği protez bacakla güldü.

Yeniden ayağa kalkan çocuk, kendilerini izlediğini düşündüğü annesinin, artık yürüyebildiği için mutlu olacağına inanıyor.

Her şeye rağmen gülmesini bilen Muhammed ve kardeşleri, bir poşet içerisinde kendilerine getirilen çikolatalardan sadece birer tane alıp, fazlasını babalarına vererek, adeta hayattan çok fazla beklentileri olmadığını ve küçük şeylerle mutlu olabildiklerini gösterdi.

"Yaşıtlarım gibi oynayabileceğim"

Muhammed, yeniden yürüyebildiği için mutluluğunu dile getirirken annesini çok özlediğini söyledi. Konya'ya yerleştikten sonra hayırseverlerin kendilerine sahip çıktığını ifade eden Ali, "Protez bacağım olduğu için mutlu oldum. Ellerimin yardımıyla hareket etmek zor oluyordu. Okula gideceğim. Cennetteki annem protez bacağımla yürüyebildiğim için artık üzülmeyecek, mutlu olacak. Ben de yaşıtlarım gibi oynayabileceğim, dışarı çıkacağım." diye konuştu.

Protezi ile koşarak annesine gidecek

Yeni bir evlilik yapan baba Atiye Ali, başlarına gelenler sonrası en çok oğlu Muhammed'in durumuna üzüldüğünü söyledi. Hayattaki en büyük destekçisinin evlatları olduğunu anlatan Ali, savaşın birçok insanın hayatını alt üst ettiğini, ana kuzularını annesiz, babasız bıraktığını vurguladı.

Ali, oğlunun yüzünün Türkiye'de güldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce bir protez bacak verilmişti. O kırıldı ve oğlumun bacağında yaralar oluştu. Çok şükür hayırseverler ikinci bir protez verdi. Protez bacaklarını ilk taktığında yaşadığı mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Artık oğlum kendisini engelli gibi hissetmiyor. Muhammed en çok, sürekli yanlarında olduğuna inandığı annesinin, bacakları olmadığı için üzülmeyeceğini düşünüyor. Cennette bekleyen annesine protez bacaklarıyla koşarak gideceğine inanıyor."

AA

Etiketler: suriye, muhammed ali
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