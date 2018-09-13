Yozgat'ta 12 hektarlık alan zarar gördü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Peynirlik mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Kayseri, Yozgat ve ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden gelen bir helikopter yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 12 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Yozgat Merkeze bağıl Esenli köyünde ise henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak köye sıçradı. Yozgat Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köy muhtarı Habib Avşar, arazide çıkan anız yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede köye ulaştığını söyledi. Avşar, "İtfaiyeye haber verdik, kendimiz de yangına müdahale ettik. Yangında 4 bin benim, 3 bin de komşunun saman balyası yandı. Tarım aletleri zarar gördü." dedi. AA

Okunma Sayısı: 65

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.