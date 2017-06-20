"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Nur’a mektup

20 Haziran 2017, Salı
Hayatının baharında, mesleğinin başlangıcında, mutlu bir yuva kurmanın eşiğinde iken, karanlık bir el, seni aramızdan çekip aldı, demir parmaklıklar arkasına koydu.

Hem de öyle bir suç şüphesiyle aldılar ki, o suçu dünyada işlemeyecek bir kişi olsa, o da sen olurdun. Senin hanım efendiliğine, naifliğine, nezaketine, taban tabana zıt olan bir fiille suçlanmak, belki de sana en çok dokunan bir durumdur. “Silahlı terör örgütüne üye olmak...” 

“Bakırköy’ün meyvesi” olan kitabında, “beni babam terörist yetiştirmedi” diyormuşsun. Amenna! Elbette terörle senin aranda dağlar ve deryalar değil, saman yolu ve galaksiler var. Biz inanuyoruz ki, sen silahın resmini televizyonlarda ve gazetelerde, kendisini de ancak müzelerde görmüşsündür.  Senin gördüğün ve silah diyebileceğimiz tek araç, okçuluk kursunda attığın oklardır. Spor amaçlı bir okçuluk kursuna gitmişliğin ve ok atmışlığını biliyoruz. Eğer bu zamanda, sırtında ok dolu bir sadak, elinde geyik boynuzundan yapılmış bir yay olduğu halde, darbe yapmaya teşebbüs ettiysen, onu da bilemiyoruz!

Biliyoruz ki, ağır bir imtihandan geçiyorsun. Şairin, “ Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya” dediği gibi, senin de o kanarya kadar naif bedenine, binbir başlı kartal gibi ağır yükler yükleniyor. Ama sen bunun altında ezilmeyeceksin. Senin nokta-i istinadın, Kur’an’ın, Risale-i Nur’un, Bediüzzaman’ın ve Yeni Asya Nur cemaatinin şahs-ı manevisidir. Böyle kuvvetli bir şahs-ı maneviye dayanan, karınca kadar bile olsa, bir dağ cesametindedir. Onun iradesi, bir kaya kadar sağlamdır. Yel kayadan ne aparır?..

Sen bir bedel ödüyorsun, ama o bedeli kendin için değil, belki bizim için, belki de bir millet adına ödüyorsun. Onun için hepimizin sana minnet borcumuz var. Ama şuna da inanıyoruz ki, Bediüzzaman Hazretlerinin siyanet eli senin üzerinde. Yeni Asya cemaatinin ve tüm ehli iman ve ehli insafın duası senin ve senin gibi mazlumların yanında. Şu mübarek Ramazan ikliminde, iftar sofrasında, sizlerin halini düşünüp lokmalar boğazına dizilen milyonlarca insan, sizlere dua ediyor. Bu dualara muhatap olmak, herkese nasip olmaz. Yine inanıyorum ki, bu kadar duayı hak etmek için, senin yerinde olmak isteyen, sana gıpta eden nice insanlar vardır.  Perde-i gayp açılsa ve senin manevi makamın sana gösterilse, eminim sen de bu halinden memnun olacak, belki de ve bu halin devamını arzu edeceksin. Tıpkı şehidlerin dünyaya gönderilip tekrar şehit olmayı arzu ettikleri gibi...

“Kara gün kararıp kalmaz” diye bir söz vardır.  Elbet bu günler de geçecek, âdalet yerini bulacak, senin çektiğin zahmetler, yerini rahmete bırakacak. Ömrünün baharında gasbedilen üç beş aylık bir zaman, sana ebedi ve sermedi bir ömür kazandıracak. 

Mektubumu, zindandan yazılan ve ümit güneşinin doğuşunu müjdeleyen bir şiirin son mısraları ile bitirmek istiyorum:

“Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! 

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    112. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

    Yan yana yürüme zamanı

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın

    İlaca da OHAL engeli

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

    İkili öğretimin bitmesi zor

    Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar

    Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

    31 avukata tutuklama talebi

    Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

    TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

    Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

    Paris'te kırmızı alarm

    Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

    Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 1 yaralı

    Dakikada 20 kişi mülteci oluyor

    Galatasaray'ın rakibi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
    Genel

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan beter
    Genel

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
    Genel

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
    Genel

    İlaca da OHAL engeli
    Genel

    Yan yana yürüme zamanı
    Orhan GÜLER

    “Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
    Abdil YILDIRIM

    Nur’a mektup
    Genel

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.