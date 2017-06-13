ALMANYA NOTLARI

İslam ve insanlık âleminin karmaşa ve kaoslarla boğuştuğu böyle dehşetli bir asırda, bu asır ve gelecek asır insanlarının beden ve ruh dünyasını tanzim edip, sulh-u umumiyi sağlayarak beşeri maddeten ve manen mutlu kılacak hakikatlere muhtevi olan Kur'an nurları elbette ki Risale-i Nurlardır.Milyarlarca insan içinde, kaynağı yüce Kur'an ve kainatın Efendisi olan bu yüce hakikatleri tanıyarak dünya ve ahiretini kurtarmaya vesile olan her bir gönül erinin, bir minnet borcu olarak, öncelikle kendine şu soruyu sorması gerekir: Bu yüksek hakikatleri tanımamış olsaydım şimdi ne halde olurdum?

Veya mana-i muhalifiyle haddimizi aşıp, kendimize, bunun tam zıttı olan şöyle bir sual de sorabilirdik:

Ben olmasam acaba Kur'an ve iman hizmetine ne olurdu?

Bu ve benzeri suallerin cevabını mübarek ramazan günü bi'l-vesiyle bulunduğumuz Almanya'nın Ahlen şehrinde yaşayarak ayne'l-yakin gördük.

İsterseniz, bu güzellikler ve mutluluklar şehrinden bazı ayrıntıları paylaşarak konumuza devam edelim:

Bizim ülkemiz dahil, nurun şahs-ı manevisi açısından(hususan, Yeni Asya Risale-i Nur hizmetleri açısından) dünyanın en keyfiyetli Risale-i Nur hizmetlerinin yaşanarak icra edildiği yerlerden biri olan bu güzel şehir, adeta büyük Kur'an Müfessiri Bediüzzamanın seneler önce müjde verdiği "Bahtiyar Alman Milleti" hakikatına masadak olmuş.. İnsanların bir çok alanda yaşantısı gerçek müslümanlar gibi.Yediden-yetmişe,sokak ve caddelerde karşılaştığınız herkes size selam veriyor. Geçenlerde, burada doğup yaşayan bir kardeşimizin başından geçen bir trafik cezası hatırasını,buralarda insan hak ve hukukunun ne denli hayata hayat olduğunu ifade etmesi açısından anlatmaya değer buldum. İsterseniz konuyu kardeşimizin kendi lisanından aynen aktarılım: "Cezanın geri çekilmesi: Arabayı (caminin önünde) beş dakikadan süreli bir park alanına park ettim ve kısa iş hallettim gittim. Beş dakikadan fazla süren işimden dolayı geldiğimde ceza kağıdını camın önüne konulmuş vazıyette buldum. Kendimce espirivari yazılı bir itirazda bulundum ve yazdım ki "Misalen bu alanda ihtiyaçhane arasam alanda ihtiyaçhaneyi gösterecek işaretler yok. Bir ihtiyaçhane aramakla beraber yine geç geri gelirdim ve cezayı almış olurdum". Ceza bu yazı üzerine araştırma sonucu öyle işaretler olmadığı için haklı olduğumu yazıp bir sefere mahsus cezanın geri çekildiği yazıldı."