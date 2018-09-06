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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Anayasa ve Mahkemesi

Ahmet BATTAL
06 Eylül 2018, Perşembe
Devletin hukuka ihtiyacı var. Bizim de hukuk devletine ihtiyacımız var. Anayasa devletin “hukuk devleti” olmasını emrediyor.

Kanunlar hukuk devletinin kanunları olmalı. Böyle olup olmadığını denetleme işini yapacak bir Yüksek Mahkememiz var: Anayasa Mahkemesi.

(Kanunlar Anayasaya ve hukuka uygun olmalı ki daha alt düzenlemeler de kanuna ve hukuka uygun olabilsin.)

Devletin icraatı da hukuk devletine yakışan icraat biçiminde olmalı.

Böyle olup olmadığını denetlemek üzere bireysel başvuru hakkı var. Bu hakkın muhatabı olan bir Yüksek Mahkememiz var: AYM.

Yeni adli yılda ve yeni dönemde bu Yüksek Mahkemeden çok şey bekliyoruz. Umutlu olmak istiyoruz.

Anayasa Mahkemesinin saygıdeğer üyeleri, değerli meslektaşlarım…

Sizden rica ediyoruz. Hukuksuzlukların üzerine cesaretle gidiniz.

Hukuk devletinin tam olarak tesisi konusunda asıl görev size düşüyor.

Kararlarınızla Türkiye’nin bilhassa hür dünya nezdindeki itibarını yeniden yükseltecek olan da sizsiniz, daha dibe düşürecek olan da sizlersiniz.

Milleti belâya sürükleyecek olan da sizsiniz, “Ankara’da hakimler varmış, şükür” duası ettirecek olan da…

Kötüler sizin korkaklığınızdan cesaret alır. Siz adaletli cesaretinizle iyilere cesaret veriniz.

Bu toplumu ve devleti, toptancılık belasından siz kurtarabilirsiniz.

Kurunun yanında yaşı da yakan zulüm düzenini bitiriniz.

Suçlunun yanındaki masum akrabaya sırf akraba diye ceza verme dönemi sizin sayenizde bitebilir.

Kanunların özgürlükçü yorumu sizin sayenizde gün ışığına çıkabilir.

Bütün yöneticilere haddini hatırlatacak olanlar sizlersiniz. Kimseye minnetiniz yok ve olmamalı.

Ey AYM Başkanı ve Üyeleri,

Tarih yazıyorsunuz ve daha da yazacaksınız.

Bu milleti ya demokratik toplum yapısına layık göreceksiniz ve oraya yönlendireceksiniz. Ya da milleti otokrasiye layık göreceksiniz ve kendi bindiğiniz dalı da keseceksiniz. Kendi meşruiyetini kendi kusuruyla kaybeden hakimler olarak anılmak –elbette- istemezsiniz.

Hem bilirsiniz. Ne kötü bir anılma biçimidir o! Yakın tarihte ve mazide örnekleri doludur. Zaman sizi de mazi yapacak. Siz onlardan olmayınız.

 

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