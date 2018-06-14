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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere…

Ahmet BATTAL
14 Haziran 2018, Perşembe
AKP’ye oy veren, verecek olan…

Böylece CHP’ye oy vermediğini sanan…

Hatta AKP’den başka partiye oy veren herkesi de “AKP’ye oy vermezseniz CHP’ye oy veriyor sayılırsınız, hem dinden de çıkmış sayılırsınız” diye korkutan…

Ama aslında kendisinin ne yaptığının farkında olmayan…

Safdil ve dindar AKP’li dostlar! 

İyi okuyun, sözümüz size:

1. Siz şimdi CHP’nin altı okunun “devletçilik” ilkesini en ağır biçimde uygulayan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

2. Siz şimdi siyasetini beğenmediği dindarlara en ağır zulmü reva gören ve böylece altı okun “laiklik” ilkesini en sert ve ters biçimde uygulayan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

3. Siz şimdi milletin yarısını diğer yarısına düşman eden, karı-kocayı birbirine düşüren, kahvehaneleri bile bölmeye kalkan ve jakoben “halkçılık” ilkesini en ağır biçimde uygulayan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

4. Siz şimdi, minareye bile parti bayrağı asarak dini siyasetine alet eden ve böylece istemese de dini gözden düşürerek neticeten dinsizliğe hizmet eden bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

5. Siz şimdi “biz düşersek bayrak da düşer deyip” ortak değer olan bayrağı siyasetine tepe tepe alet eden bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

6. Siz şimdi, on altı yıl sonra Kandil’e bayrak dikme hazırlığı yapmak ya da iftarda kendisini alkışlatmak gibi abuk yollarla paşamızı, kışlamızı, ordumuzu sahaya sürerek iktidarda kalabilmeye çalışan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

7. Siz şimdi iktidarda kalabilmek için “tek adam”a bel bağlayan ve hatta yarı ulûhiyet atfetmeye kalkan zavallılarla dolu bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

8. Siz şimdi, bir yandan, -hem de bu çağda- rakibinin mitingine katılanların kimler olduğunu “istihbarat raporlarıyla” takip edecek kadar kuvvetli bir istihbarat devleti kuran ya da kurduğunu sanan, ama öbür yandan da bunu böylece açıklayacak kadar da aymazlık içinde olan bir liderin partisine oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

9. Siz şimdi iktidara geldiği günden bu yana Kemalizm’i Anayasadan çıkarmaya ve gerçek demokrasiye geçmeye yönelik samimî ve doğru dürüst bir adım atmamış olan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

10. Siz şimdi demokrasinin ve kuvvetler ayrılığının canına okuyup resmen “parti devleti” oluşturan bir partiye oy veriyorsunuz… 

Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

Hem de, bir de tutmuş, AKP’ye oy vermeyenleri, sıkılmadan, CHP’ye oy vermiş olmakla itham ediyorsunuz. 

Yahu o sizin korktuğunuz eski CHP ruhu tenasüh etmiş, neredeyse bütün partilerin vücuduna girmiş. En çok da oy verdiğiniz AKP’nin icraatlarına ruh ve yön verir hale gelmiş. 

Görmüyor musunuz?

Ne yaptığınızın farkında değil misiniz?

Daha ne yaparsanız eski CHP’ye oy vermiş olacaksınız? Lütfen söyler misiniz?

Not: Bir de tavsiyemiz var: Bu yazımızın ayrıntıları için Kâzım Güleçyüz’ün kaleme aldığı “Türkiye’nin İhtiyacı: Demokrat Misyon” başlıklı seri yazıya da bakınız. 

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