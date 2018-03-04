"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Tatlı bir heyecan

Ayşenur AKAY
04 Mart 2018, Pazar
Sabahın nurunda uyanıyoruz. Çünkü bugün çok bereketli ve yoğun bir gün. Diyarbakır’dan ağabeylerimiz, Kızıltepe’de yeni açmış olduğumuz dershaneye hayırlı olsun ziyaretine geliyorlar.

İlk misafirlerimiz olmaları hasebiyle herbirimizde ayrı bir heyecan var. Birkaç gündür eksiklikleri tamamlamaya çalışırken, misafirlerimiz gelmeden son düzenlemeleri yapıyoruz dershanede. Tabiî eksikler çok fazla, ama gücümüz yettiğince tamamlamaya gayret edi- yoruz. Karıncaların cumhuriyetperverlikleri gibi herbir Nur kahramanı koşturuyor, bir katkıda bulunmak istiyor. 

Bunları neden mi anlatıyorum? Ya da niye bu kadar heyecanlanıyoruz bir misafir için? Öncesinde de bir dershane açılışı yapmıştık. Bazı sıkıntılar neticesinde erkek ve hanım derslerine kendi evimizde devam ettik. Evimizi bir ‘Medrese-i Nuriye’ye çevirdik. Kimsenin minnetini çekmeye ihtiyacımız yoktu çok şükür. Tefrite düşüp ayrılanlar ve arada kalanlar yüzünden biz de çok yıpranmıştık. Artık taviz vermeden yolumuza devam etmek istiyorduk. Sadece Hakk’ı hür bir şekilde haykırmak istiyorduk. Derslerimiz bir süre kendi evimizde devam etti. Kimse durumdan şikâyetçi değildi. Aksine herkes hâlinden çok memnundu. Çünkü Risale-i Nur’dan istediğimiz yeri okuyorduk ve kimsenin itirazı yoktu. Herbir fert parlayan gözlerle pür dikkat dersi dinliyordu. Bizler gayet az ve zayıf olduğumuz halde bu hizmet-i imaniye ihsan-ı İlâhî tarafından omuzumuza konulmuştu bir kere. Vazifemizi bihakkın ifasına çalışıyorduk. Sadece herkes ihlâsla küçük de olsa bir dershanenin olmasını istiyordu. Sayımız çok azdı. Fakat arkamızda kocaman bir şahs-ı mânevî duruyordu. Bu sefer şahısla olmayacak bu iş, şahs-ı mânevînin desteğini isteyelim dedik. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Bursa’dan, Kayseri’den, İstanbul’dan, Diyarbakır’dan, Cizre’den ve daha sayamadığım pek çok ilimizden destekler gelmeye başladı. Koltuklardan halılara, perdelerden havlulara, mutfak eş- yalarından nevresimlere, herbir ihtiyacımız şahs-ı mânevî tarafından karşılanmaya başlandı. Kısa sürede dershanemiz hazır hâle geldi. Bu kadar emeğin olduğu bir dershaneye misafirlerimiz hayırlı olsun demeye geliyor. İnsan nasıl heyecanlanmasın? Tevafuk eseri, dershanemizi oturduğumuz evimizin yedinci katında kiralıyoruz elhamdülillah. Hizmet böylelikle yanı başımıza gelmiş bulunuyor. Aynı gün hem hanımların, hem de erkeklerin dersi var. Mele-i Âlânın hadsiz sakinleri bu durumdan çok hoşnut olmuş olacak ki, Kızıltepe uzun zamandır görmediği bereketli bir yağmurla yıkandı, tertemiz oldu. Yaptığımız hizmetin makbuliyetinin bir alâmetidir inşallah deyip Rabbimize şükrettik. Manevî âlemde de böyle bir temizlik olmuştur inşallah diye duâlar ettik. Mana âleminde bu hizmetler küfre darbe vurmuştur inşallah diye Rabbimiz’den niyazlarda bulunduk. Şu an kemiyetçe bir sayımız yok, fakat keyfiyetçe 1111 kuvvetindeyiz elhamdülillah. Biz sadece niyet ve duâ ettik. Rabbim ihsanıyla nasip etti. O’na ne kadar şükretsek az. Milyonlarca kez şükürler olsun. Rabbim şahs-ı mânevîden razı olsun. 

Bu zor zamanda maddî-manevî himmetlerimizi eksik etmeyelim ağabeylerim, ablalarım. Buraların şahs-ı mânevînin desteğine ve duâlarına o kadar çok ihtiyacı var ki. Biz hakikî tesanüd ve ittihada mecbur ve mükellefiz. Hepimiz ümmet-i Muhammediyeyi (asm) sahil-i selâmete çıkarmak için bu şahs-ı mânevî gemisinde çalışan hizmetkârlarız. Rabbim hizmetlerimizi makbul eylesin inşallah. 

Okunma Sayısı: 816
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    3 ilde su sıkıntısı yaşanabilir

    TSK ve ÖSO Raco'yu ele geçirdi

    Erdoğan: Bankaların faiz kârı sömürüdür

    İki yeni gizli dosya daha davaya girdi

    15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

    Mehmet Kutlular: Darbecilerin tekliflerini reddettik

    Çocuklarınız internette ne yapıyor?
    📷

    Genç Said’lerle 49. Yıl Coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şükürler olsun
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    28 Şubat İttihad,15 Temmuz’da iftirak
    Erdoğan ÇELEBİ

    Masumiyet karinesi için yargılamada başrol savunmanın olmalı
    Adnan NACİR

    Cadde cadde büyüyen bir tepki vardır!
    Sadettin Önal

    Sen hastasın!
    Rifat OKYAY

    Kısa yoldan başarılı çocuk eğitimi
    İslam YAŞAR

    Demokrasi zamanı
    Genel

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar
    Risale-i Nur'dan

    Mesleğimiz, ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile ahlâklanmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.