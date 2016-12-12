ABD Savunma Bakanı Carter'dan kritik ziyaret

Irak'ı ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul operasyonu için stratejik öneme sahip olan ve hava operasyonunun yönetildiği üstlerden biri olan Geyara havaalanına ziyaret etti.

Kürt internet sitelerinde yayınlanan haberlere göre dün Irak'ın ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ilk olarak Musul operasyonu için stratejik öneme sahip olan ve hava operasyonunun yönetildiği üstlerden biri olan Geyara havaalanını ilk kez ziyaret etti. 2014 yılında DEAŞ'ın eline geçen 4 ay önce düzenlenen operasyon ile geri alınan Geyara Havaalanı'nda Amerikalı General Stephen Townsend tarafından karşılanan ABD Savunma Bakanı Carter'e, Musul operasyonu hakında bilgi verdi. General Townsend, Musul operasyonu ile şimdiye kadar kentte 2 binden fazla DEAŞ'lının ölü ya da ağır yaralı olarak etkisiz hala getirildiğini; şu anda tahminlerine göre Musul'da 3-5 bin arasında DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi. Geyara havaalanı ziyaretinden sonra Baağdat'a geçen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile görüştü. Bağdat temaslarının ardından Carter, Erbil kentine geçerek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü. DHA

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