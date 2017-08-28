En güzel cevap

Barcelona teröre karşı yürüdü. Katılımcılara 70 bin gülün dağıtıldığı yürüyüşte “Korkmuyorum”, “En iyi cevap barış”, “İslamofobiye hayır”, “İslam barıştır” yazılı dövizler taşındı.

İspanya’da 17 Ağustos’ta 5 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısına tepki için binlerce kişi “Korkmuyorum” dedi.

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde 17 Ağustos’ta meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne, 120’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan iki terör saldırısına tepki için Barselona’nın Gracia Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, Katalanca “No tinc por” (Korkmuyorum) yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Barselona’daki terör saldırılarının bir gün sonrasında Katalonya Meydanı’nda yapılan saygı duruşunda halkın kendiliğinden başlattığı “Korkmuyorum” şeklindeki bağırışı, bugünkü gösterinin sloganı oldu. Yürüyüş kortejinin başını, Barselona’daki güvenlik, sağlık, itfaiye ile aralarında Müslüman derneklerin de olduğu bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri çekti.

Katılımcılara 70 bin gülün dağıtıldığı gösteride, “Korkmuyorum”, “En iyi cevap barış”, “İslamofobiye hayır”, “İslâm barıştır” yazılı dövizler taşındı. İspanya’da yaşayan çok sayıda Müslüman da gösteriye katılıp, “Müslümanım terörist değil”, “İslâm barış dinidir” yazılı dövizler taşıyarak teröre karşı tepkilerini ifade etti.

Katılımın çok yüksek olduğu gösteride, İspanya Kralı 6. Felipe, Başbakan Mariano Rajoy, Meclis ve Senato başkanları, bakanlar, Katalonya özerk yönetimi hükümeti üyeleri ve İspanya’daki diğer özerk yönetimlerin başkanları, bütün siyasî partilerin liderleri, eski İspanya Başbakanları, bazı Belediye Başkanları, diplomatlar ve sanatçılar da hazır bulundu.

Kral, Başbakan Rajoy ve Müslüman bir kadınla yürüdü

Kral 6. Felipe, İspanya tarihinde halkla birlikte gösteriye katılan ilk Kral olurken, yürüyüşünü, Başbakan Rajoy ve Barselona’da yaşayan Müslüman bir kadınla yaptı.

Bu arada ayrılıkçı bir grup Katalan gösteri boyunca İspanya Kralı ve İspanya hükümetine tepki gösterdi. İspanya Kralı ve hükümet üyelerini ıslıklayan bir grup ayrılıkçı Katalan, “Dışarı”, “İstifa” diye bağırdı. Kortej içinde, İspanya Kralı ve Suudi Arabistan Kralı’nın birlikte fotoğraflarının yer aldığı, “6. Felipe ve İspanyol hükümeti silâh ticaretinin bir parçası” ve “Mariano barış istiyoruz, silâh satmayın” yazılı büyük pankartlar dikkati çekti. Katalonya Meydanı’nda son bulan gösterinin manifestosunu ise İbn Battuta Vakfı’nın sözcüsü olan Miriam Hatibi ve Rosa Maria Sarda okudu. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm terör saldırılarının kınandığı manifestoda “Korkmuyoruz, çünkü biliyoruz ki sevgi nefretin önüne geçecektir. Korkmuyoruz, çünkü birlikte yaşayan bütün vatandaşların ortaya koyduğu tavır dayanışma içinde olan bir toplum olduğumuzu gösterdi. Bizi bölmeyi başaramayacaklar, çünkü yalnız değiliz. Barselona’da, Berlin’de, Bağdat’ta, Kabil’de ya da dünyanın neresinde olursa olsun birlikte yaşamayı savunan ve şiddete karşı çıkan milyonlarız” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Katalonya meydanına asılan afişte aralarında Türkçe’nin de olduğu 17 farklı dilde “Korkmuyorum” diye yazıldı. Barselona Belediyesi tarafından verilen bilgilerde de gösteri için 83 ülkeden 190 medya kuruluşunun akredite edildiği açıklandı. Barselona’nın La Rambla caddesinde bir minibüsün yaya yoluna girmesiyle meydana gelen terör saldırısında ölenlerin ve yaralananların 35 farklı ulustan oldukları duyurulmuştu. Yaralılar arasında Emre Eroğlu adında bir de Türk vatandaşı bulunuyordu.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708