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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Eşekleri hapsettiler

28 Kasım 2017, Salı 11:33
Hindistan'da bir hapishane yerleşkesinde otlanan eşekler, 4 gün boyunca zindanda tutuldu.

New Delhi TV'deki habere göre, Uttar Pradesh eyaletinin, Jalaun ilçesindeki hapishanenin arazisinde otlayan 8 eşek hapishane yetkilileri tarafından alıkonuldu. Eşekler 4 gün boyunca hapsedildi.

Hapishane polisi RK Mişra yaptığı açıklamada, "Eşekler hapishane arazisinde bulunan bazı değerli bitkilere zarar verdi. Hayvan sahiplerini daha önce eşeklerini buradan uzak tutmaları için uyarmıştık, ancak onlar buna kulak asmadı. Bu yüzden eşekleri alıkoyduk." ifadelerini kullandı.

Yerel bir siyasetçinin oluşan zararı ödemesinin ardından, Jalaun hapishanesindeki eşekler serbest bırakıldı.

AA

Etiketler: eşek
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