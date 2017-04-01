Fabrikada feci kaza!

Sivas'ta çalıştıkları mermer fabrikasında, mermer bloklar arasında sıkışan 34 yaşındaki Fatih Demir ile 25 yaşındaki Sinan Almacı öldü.

Olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, iddiaya göre taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Fatih Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sinan Almacı ise Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki işçi de öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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