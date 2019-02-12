Gazzeliler 5 yıl aradan sonra umreye gidebilecek

2014 yılından beri umre yapamayan Gazzeliler için umre sezonu mart ayında başlayacak.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Gazze Şeridi'nde umre sezonunun mart ayında başlayacağını açıkladı.

Bakan Edis, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, umre sezonunun başlaması için ilgili taraflarla gerekli tüm düzenlemeleri tamamladığını ve ilk kafilenin 4 Mart'ta Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Filistin Havayolları'na ait uçakla Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.

Edis, umrecilerin Gazze'den Mısır'a Refah Sınır Kapısı'ndan 3 Mart'ta geçeceğini kaydetti.

Gazze'deki Hac ve Umre Şirketleri Derneği Başkanı Avad Ebu Mezkur, daha önce yaptığı açıklamada, Gazzelilerin Aralık 2014'ten beri umre yapamadığını söylemişti.

Ebu Mezkur, "Hac ve umre şirketleri daha önce Mısır’ın Refah kapısını açmasını ve mevsim nedeniyle ziyaretçilere kolaylık sağlamasını bekliyorlardı. Bu konuda söz ve taahhütler de aldık. Ancak bu sözler hayata geçirilmedi ve işler olduğu yerde kaldı." demişti.