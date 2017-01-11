Kerry'den ''ABD'nin Suriyeli askerleri vurması'' itirafı...

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD'nin Suriyeli askerlere yönelik saldırılarının Rusya ile yaptıkları ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söyledi.

Başkent Washington'da Barış Enstitüsü'nde 'ABD'nin Dünyadaki Rolü' konulu konferansta söz alan Kerry, şöyle konuştu:

"Suriye'deki karışıklığın basit bir konu olmadığını belirterek, 'Suriye konusunda Rusya ile İran arasında neler oluyor, Suudi Arabistan ve İran birbirlerine karşı çıkıyor, Kürtlerin istekleri ve Erdoğan'a karşı çıkmaları, Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik istekleri, Sünniler ile Alevilerin karşıtlıkları, Halkın Esad'a karşılığı, İsrail filan derken neredeyse 6 ayrı savaşın yaşandığı bir bölgeden bahsediyoruz her gün."

ABD'nin Suriyeli askerleri vurması nedeniyle Rusya'nın, Washington'un ateşkes anlaşması kapsamında ılımlı muhalifleri teröristlerden ayırma konusunda ciddi olmadığına inandığını söyleyen Kerry, 'Ateşkes anlaşması, bir süreliğine sessizlik uygulanmasını öngörüyordu. Ancak anlaşmanın beşinci gününde 70 Suriyeli askeri bombaladık ve Ruslar, bizim ciddi olmadığımıza, El Nusra Cephesi'ni beslediğimize ve muhalifleri teröristlerden ayırmak istemediğimize inandı. Daha sonra da insani yardım tırı vuruldu ve anlaşma suya düştü' dedi.

ABD'nin dünyada yaşanan sorunları çözmek için çabaladığını ve liderliğini sürdürdüğünü savunan Kerry, ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi içinde Rusya ile ilişkilerde ilerleme sağlandığını söyledi. Kerry, yaşanan gerilime karşın Washington ile Moskova arasında önemli konularda anlaşma temeli bulduğunu belirterek, Suriye'deki kimyasal silahların tahliyesi ve Paris anlaşması gibi konularda işbirliği yapılmasını örnek verdi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, 17 Eylül 2016'da Deyr ez-Zor yakınlarında Suriye ordusu üstüne hava saldırıları düzenlemiş, saldırılarda yaklaşık 70 asker hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. ABD Savunma Bakanlığı saldırıyı bir 'kaza' olarak nitelemişti.