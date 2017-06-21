Londra’da önceki gün meydana gelen Finsbury Park saldırısının ardından aralarında Hıristiyan, Yahudi ve Sihlerin de bulunduğu birçok kişi Finsbury Park Camii önünde toplandı.

Göstericiler ellerinde ‘Müslüman komşuma dokunma’ dövizleri taşıdı.

Londra’da son aylarda yaşanan ölümlü büyük olayların sonuncusu olan Finsbury Park saldırısının akşamında yüzlerce kişi, Finsbury Park Camii önünde toplandı.

Farklı dinî grupların temsilcilerinin konuşmalarında birlik vurgusu yaparken göstericilerin ellerinde ‘her tür teröre karşı bir aradayız’, “Birlikte güçlüyüz”, “Yanınızdayız”, “Tek bir toplumuz”, “Sevgi kazanacak” ve ‘Müslüman komşuma dokunma’ dövizleri taşıdı. Bazı katılımcıların elllerindeki İslamafobi ve ırkçılık karşıtı dövizler dikkat çekti. Buradaki anmadan sonra onlarca kişi, hemen yakındaki, içinde camisi de olan Müslüman Refah Evi adlı toplum merkezine giderek ellerindeki çiçekleri bıraktı. Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan grup ‘teröre karşı bir arada’ ve ‘sevgi kazanacak, terör kaybedecek’ sözleri geçen şarkılar söyledi. Toplum merkezinin avlusu sonuna kadar dolduğu için dışarıda kalan onlarca kişi yine de, başsağlığı dilemek ve ‘yanınızdayız’ mesajı vermek için uzun süre dışarıda bekledi.

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May’den camiye ziyaret

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra’nın kuzeyinde İslamofobik terör saldırısının ardından Finsbury Park Camii’ni ziyaret etti. Sabah saatlerinde acil kabine toplantısı düzenleyerek, gelişmeleri bakanları ile değerlendiren Başbakan May, basın açıklamasının ardından Downing Caddesi’ndeki konutundan ayrılarak Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii’ne ziyarette bulundu. Camide kısa bir süre sivil toplum temsilcileri ile görüşen liderler, yine yoğun güvenlik önlemleri altında camiden ayrıldı. Londra’nın Belediye Başkanı Sadık Han, “Bu şehrimize yönelik gerçekten korkunç bir saldırı. Ramazan’da teravihten dönen masum yayalar hedef alındı.” diye konuştu.

Alçak bir nefret suçu

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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinden (AKPM) yapılan yazılı açıklamada, Avrupa’nın bir kere daha masum kişilere yönelik bir saldırıya şahit olduğuna işaret edilerek, “Camiden çıkan bir grup Müslümanın dün gece bir kamyonet tarafından saldırıya uğradığı” belirtildi. AKPM) Siyasî Sorunlar Komisyonu Başkanı Mogens Jensen’in söz konusu saldırıyı “alçak bir nefret suçu” olarak nitelendirdiği ve kınadığı vurgulanan açıklamada, Jensen’in saldırıya uğrayanların aile ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirttiği aktarıldı. AKPM’nin sürekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine dikkati çektiğine değinilen açıklamada, “Biz farklı olduğu için fanatizmin artışı, hoşgörüsüzlük ve ötekini reddetme sorunları ile karşı karşıyayken, etnik kökeni ve dini inancına bakmaksızın bütün yurttaşlara her zamankinden fazla adil ve eşit bir statü kazandırmak için çabalamalıyız.” ifadelerine yer verildi.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708