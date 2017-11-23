Müslüman liderlerden İslam dünyasına önemli çağrı

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı İbrahim, "Bölgemizde radikaller var, bazı terör örgütü uzantıları var. Kendilerini DEAŞ mensubu olarak adlandırıyorlar. Bunlar tehlike saçıyorlar, İslam adına çirkin cinayetler işliyorlar." dedi.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Genel Başkanı Dr. Hacı Murat İbrahim, 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi için geldiği İstanbul'da yaptığı açıklamada, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu bölünmüşlük ve parçalanmışlıktan kurtulması gerektiğini, Müslümanların kardeş olarak yaratıldığını anlattı.

Müslümanların yıllar geçtikçe zafiyete düştüğünü dile getiren İbrahim, "Ecdadımız bize bu toprakları emanet etti, buraları korudu. Bundan sonra ne oldu? Dağıldık ve parçalandık. Dağılmanın neticesi olarak gücümüz kuvvetimiz kalmadı. Siyasi, ekonomik ve sosyal yönden zafiyete düştük, çile ve zorluklar içerisinde yaşamaya mahkum kaldık. Bunlardan ders alarak İslam toplumları olarak aleyhimizde alınan kararları reddedebilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. El ele verip yardımlaşmaya, birlikte direnişe geçmemize ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

MILF Genel Başkanı İbrahim, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü uzantılarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bölgemizde radikaller var, bazı terör örgütü uzantıları var. Kendilerini DEAŞ mensubu olarak adlandırıyorlar. Bunlar tehlike saçıyorlar, İslam adına çirkin cinayetler işliyorlar. Saf gençlerimizi kendi saflarına katmaya çalışıyorlar. Gençleri aldatıyorlar, onları kendi inançlarına ortak etmek istiyorlar, maddi yönden onları satın alıyorlar. Bu da bizler için çok üzücü bir gelişmedir. Bu ve benzeri gelişmeler düşman güçlerin oyunudur, onların planıdır. Bu terör örgütleri sadece bizim bölgemiz için değil, tüm Ortadoğu ve İslam ülkeleri için kanayan bir yaradır."

"Gençlerimiz muhtemel terörist olarak görülmekte"

Hindistan Cemaat-i İslami Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Arif Ali Thottancheri de Hindistan'da 629 yılında ilk caminin inşa edildiğini, bu sebeple dünyadaki en kadim Müslüman topluluklarından birinin Hindistan'da olduğunu söyledi.

Ülkedeki Müslümanların sefalet içinde yaşadığını ifade eden Thottancheri, "İnsan hakları bakımından ve ikinci sınıf vatandaşlık bakımından çok göze çarpmasa da aslında genele baktığımızda durumun diğer ülkelerden, özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden farklı olmadığını görüyoruz. Özellikle yasalarla Müslüman gençlerin hareket alanları kısıtlanmakta. Özellikle gençlerimiz muhtemel terörist olarak görülmekte." dedi.

Geçen 5 yılda ABD başta olmak üzere dünyada aşırı sağ politik yaklaşım izlenmeye başlandığını söyleyen Thottancheri, şöyle konuştu:

"Bu da ne yazık ki kendi ülkemizde, Hindistan'daki Müslümanların durumlarını giderek daha da zor bile hale sokmaktadır. Hindistan'da İnek eti, dana eti yemek suç sayılmakta. Sadece dana eti tükettikleri için Müslüman gençler, Müslümanlar ölesiye dövülebilmektedir. Bizler ortak platformlar oluşturmak suretiyle Hindistan'daki Müslümanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı güçlendirmek için eğitim alanında yatırımlar yapmaktayız, sağlık hizmetlerini, mikro-finans, hukuk desteği, danışmanlık gibi hizmetleri sunmaya çalışmaktayız."

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708