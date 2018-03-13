Müslüman milletvekiline şüpheli paket gönderildi

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Müslüman milletvekilinin ofisine şüpheli madde içeren paket gönderilmesinin ardından, iki ofis görevlisi hastaneye kaldırıldı.

İşçi Partisinin Bedford milletvekili Muhammed Yasin’in ofisine bugün postayla gönderilen pakette şüpheli madde tespit edilmesi nedeniyle ofiste görevli biri kadın iki çalışanın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, Yasin’in parlamento kampüsündeki ofisinin güvenlik kordonuna alındığı, şüpheli madde ile ilgili de inceleme başlatıldığı kaydedildi.

“Bir Müslümanı cezalandır” mektubu ile bağlantısı araştırılıyor

Olayın, İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere yollanan, imzasız “Bir Müslümanı cezalandır” mektubu ile bağlantısı da araştırılıyor.

Hafta sonu İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen mektupta, Müslümanlar “tehdit” olarak gösterilirken, 3 Nisan'da “beyaz çoğunluk", "bir Müslüman'a zarar vermeye" davet edilmişti.

Terörle mücadele polisi, mektupla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanmıştı.

Mektupta 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de sıralanıyordu.

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.

Devlet Bakanı Victoria Atkins da konuya ilişkin bugün “Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur.” açıklamasını yapmıştı.

“Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobi'yi son derece ciddiye alıyoruz.” ifadesini kullanan Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708