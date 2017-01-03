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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

ÖSO, barış görüşmelerinden çekiliyor

03 Ocak 2017, Salı 09:31
Suriye devletine karşı silahlı mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı gruplar, Astana toplantısı öncesinde, barış görüşmelerini durdurduklarını açıkladı.

Grupların açıklamasında, İran destekli güçler geri çekilene kadar "Türkiye ve Rusya tarafından öncülük edilen ateşkes ve barış görüşmelerine" katılmayacakları belirtildi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğündeki ateşkes geçen Cuma günü yürürlüğe girmiş ve barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay içinde yapılması kararlaştırılmıştı.

DHA

Etiketler: suriye, ateşkes, öso
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  • kenan

    03.01.2017 09:58:13

    iyi hesaplanmamış ,sürekli esen rüzgara gore oluşturulan bir siyaset bunu yaşamaya mahkum.Kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir coğrafyada at koşturmak için çok iyi bir alt yapın olacak.Bizimki mi? Tamamen hissi,günlük,öfke dolu

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