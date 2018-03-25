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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Sırbistan'da cami imamına tepki çeken çirkin saldırı!

25 Mart 2018, Pazar 13:58
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrindeki Hacı Hürrem Camisi'nde imamlık yapan 63 yaşındaki Nezir Salihovic, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yatsı namazının ardından camiden evine giderken saldırıya uğrayan Salihovic'in bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Novi Pazar Hastanesi doktorlarından Kemal Brnicanin, 40 yıldır imam olarak görev yapan Salihovic'in kimliği bilinmeyen kişiler tarafından "ölesiye dövüldüğünü" ifade ederek "Yüzünde, kafasında, el ve dizlerinde yaralar var. Kaburgalarında kırıklar tespit ettik. Durumu stabil, şimdilik kimseyle görüştürmüyoruz." dedi.

Sırbistan İslam Birliği (IZS) tarafından yapılan açıklamada, Salihovic'e yapılan fiziksel saldırının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırganların kimliklerinin en yakın zamanda tespit edileceği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Salihovic'e yapılan saldırının nedeni Sırbistan'da iki oluşum halinde faaliyet gösteren IZS ve Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) arasındaki anlaşmazlığa ve yaklaşan Sancak Müftülüğü seçimlerine dayandırıldı.

Sırbistan'daki "bölünme"

Sancak'ta 1996'da yapılan yerel seçimlerde bazı dini görevlilerinin çeşitli partilerden aday gösterilmesiyle baş gösteren anlaşmazlıklar, 2007'de bölünmeyle sonuçlanmıştı.

Sancak'ta 27 Mart 2007'de IZUS adıyla yeni bir oluşuma gidilmişti. Bu oluşuma öncülük eden Muamer Zukorlic'e tepki gösteren din adamları ise 3 Ekim 2007'de IZS altında birleşmişti.

Türkiye'nin öncülüğünde her iki grubu bir araya getirmek amacıyla çeşitli girişimler başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç alınamadı.

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

Okumak için tıklayınız

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

AA

Etiketler: sırbistan, islamofobi
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