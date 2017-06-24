Türkiye'ye önemli çağrı...

Brezilya İmamlar ve İslami Konular Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Khaled Taki El Din, tüm Müslümanların kalbinde geçmişe sahip bir ülke olarak Türkiye’nin rolü ve yükümlülüğünün İslam ülkeleri arasında barışı sağlamak olduğunu söyledi.

El Din, ramazan ayı vesilesiyle Latin Amerika’nın ilk camisi olan Brezilya Camisi’nde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin İslam dünyasını birleştirmek için Arap dünyasının Müslüman liderlerini bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile 2014'te Türkiye’de Latin Amerika Dini Liderler Zirvesi’ne katıldıklarını ancak daha fazla toplantı istediklerini belirterek, “Türkiye'den daha fazla yardım istiyoruz. Çünkü tüm dünyadaki İslam cemaati için çok önemli, büyük bir ülke.” ifadelerini kullandı.

“İslamofobi Brezilya’ya da gelmeye başladı”

Amerika ve Avrupa’dan yayılan İslamofobi dalgasının Brezilya’ya da gelmeye başladığını söyleyen El Din, şöyle konuştu:

“Brezilya hükümeti, dini özgürlüğünü güvence altına alıyor. Ne yazık ki bazı küçük olaylarımız var. Ancak evet, İslamofobi artıyor. Bunu gözlemliyoruz ve bu olaya çare bulmak için, İslam'ın her türlü terör eylemine karşı olduğunu göstermek için Hristiyanlık ve Yahudilik gibi diğer dinlerle ve Brezilya hükümeti ile diyaloğa giriyoruz. İslam bir barış dindir. Kardeşlik, merhamet dinidir. Bu tarafını Brezilyalı insanlara göstermeliyiz.”

Türkiye’den Brezilya’daki Suriyeli mültecilere yardım

3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin göçmenler ve mültecilerle ilgili çok özel bir duruşu olduğunu dile getiren El Din, Türkiye’nin Brezilya’ya gelen Suriyeli mültecilere de yardım elini uzattığını belirtti. El Din, şu ifadeleri kullandı:

“Yardım eden bazı kuruluşlar var. Ancak çok küçük meblağlar. Daha fazla ilgiye, daha fazla yardıma ihtiyaçları var. Onların yanındayız ancak yine de işe, sağlık hizmetlerine, çalışma belgesine ihtiyaç duyuyorlar. Çok şey gerekiyor. Bu nedenle Brezilya'daki ve dünyanın herhangi bir yerindeki mültecilerin acısını hafifletmek için ülkeler, kuruluşlar, şeyhler arasında birlikteliklere ihtiyaç duyuyoruz.”

“Katar krizi konusunda İslam dünyasındaki tüm liderlerden sağduyulu olmalarını istiyoruz”

Katar’daki krizi takip ettiklerini belirten El Din, Arap ve İslam dünyasındaki tüm liderlere sağduyulu olmaları çağrısında bulundu. Bunun kutlu ramazan ayında tüm liderlere bir mesaj olduğunu vurgulayan El Din, “Her ülke bir başkasıyla kavga ettiğinde, İslam ulusu hiçbir yere ulaşmaz.” dedi.

Tüm insanlığın kardeş olduğu ve herkesin huzur içinde yaşayabileceği mesajını veren El Din, “Babamız Adem, annemiz Havva'dır. Dinler, renkler ve diller arasında farklar olsa bile sonunda hepimiz kardeşiz. Herkesi yargılayacak tek kişi Allah’tır. İnsan, diğerini yargılayamaz, öldüremez. Yani herkese mesajımız barış, huzur, kardeşlik.” diye konuştu.

Sao Paulo’da Türkiye’deki camiler örnek alınarak inşa edilen Merhamet Camisi Kompleksini ve içindeki Caminho da Fe (İnanç Yolu) okulunu gezdiren El Din, ramazan ayında teravih için Mısır İslam İşleri Bakanlığı tarafından İmam Ramadan Musa Bilal’in Brezilya’ya gönderildiğini sözlerine ekledi.