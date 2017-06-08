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"Ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak"

08 Haziran 2017, Perşembe 22:26
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani için "Ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Katar'a "abluka" uygulama hakkı olmadığına dikkati çekerek, Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinin Katar'ı "yanlış ve uydurma haberlere" dayanarak izole etmeye çalıştığını ifade etti.

Ülkesinin aşırıcı gruplara mali destek sağladığı iddialarını reddeden Al Sani, El Cezire Televizyonu'nun kapatılması fikrine de karşı çıktı.

Her ne kadar komşu ülkeleri bu grupları yasa dışı ilan etmiş olsa da bağımsız bir ülke olarak Katar'ın Müslüman Kardeşler gibi gruplara destek verme hakkı olduğunu belirten Al Sani, "Eğer birileri benim iç işlerime veya iç meselelerime herhangi bir şey dayatacağını düşünüyorsa, bu olmayacak." diye konuştu.

Al Sani "Hiç kimse onlara benim ülkemi ablukaya alma, araçlarıma veya uçuşlarımın ülkelerinin üzerinden yapılmasına veya gemilerimin onların limanında park edilmesine izin vermeme hakkı vermedi. Kimse onlara aileleri ayırma ve insanları yerlerinde etme hakkı vermiyor. Kimse onlara Katarlı kadınlarla Suud çocuklarını veya Emirlik'ten annelerle Katarlı çocuklarını ayırma hakkı vermedi. Hangi yüzyılda yaşadığımızı bilmiyorum. Gerçekten 21. yüzyılda mı yaşıyoruz?" şeklinde konuştu.

Katar'ın aşırılıkçılar ile terörist gruplara destek vermediğini vurgulayan Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani için "Ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak." dedi.

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen devletlerden herhangi bir talep listesi almadıklarını kaydeden Al Sani, "Eğer ortada mantıklı bir iddia ya da suçlama varsa cevap vermeye hazırız. Ancak, somut bir kanıtı olmayan tüm bu şüpheli suçlamalara cevap vermeye tam olarak hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkan, aşırılık yanlısı ideolojileri özendirmeyi durdurmak ve terör örgütlerinin finanse edilmesini engellemek için bölgedeki tüm ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Başkan, Beyaz Saray'da gerek duyulursa bir toplantı yapılması da dahil, taraflara farklılıklarını çözmeleri konusunda yardım etmeyi teklif etti." ifadelerine yer verilmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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Etiketler: katar, kriz, abluka
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