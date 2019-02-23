Venezuela, askerlerini Kolombiya sınıra yığacak

Venezuela ordusunun, içlerinde ABD'den gönderilen insani yardımların olduğu söylenen konvoyların ülkeye sokulmaması için kapatılan Kolombiya sınırına asker konuşlandırmak için emir aldığı belirtildi.

Venezuela Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı'ndan yapılan bir Twitter açıklamasında, "Başkomutan Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda kumandanımız Remigio Ceballos, halkın huzur ve güvenliğinin korunması için silahlı güçlere Kolombiya sınırına asker konuşlandırılması emrini verdi" denildi. Komutanlık'ın başka bir Twitter mesajındaysa "Burada kimse teslim olmuyor, kimse yorulmuyor, teslim olmak hainliktir" ifadelerine yer verildi. ​Asker konuşlandırılacak olması, Venezuela hükümetinin Kolombiya sınırını kapatma kararı almasını izliyor. Kolombiya sınırına ABD'den insani yardım getiren bir konvoyun ulaşması bekleniyordu. Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden parlamento başkanı Juan Guaido'nun başını çektiği muhalifler yardımların Venezuela'ya ulaştırılmasında ısrarcı. Venezuela lideri Nicolas Maduro, insani yardımların ülkeye ulaştırılmasının ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası olduğunu ve buna izin vermeyeceğini söylüyor. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.