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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

2018’de ekonomi pek parlak olmayacak

27 Aralık 2017, Çarşamba 21:49
Ekonomist Uğur Civelek, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında ılıman küresel iklimle birlikte günü kurtarmaya dönük tedbirlerle ekonomiyi ayakta tutmaya çalıştığını belirterek, “Yüksek enflasyon ve işsizliğin sürmesi 2018 yılı için alarm veriyor.’’ dedi.

Ekonomist Uğur Civelek, “2018’e daha iyi miras devrediyorsak başarılı, daha kötü bir miras devrediyorsak başarısızız demektir. Ben devredilen bir miras açısından parlak bir tablo olmadığını düşünüyorum” dedi. T24’te yer alan habere göre Civelek, hükümetin başarı olarak sunduğu 2017 yılının ekonomik göstergelerini değerlendirdi. Ekonomide başarının tek kriterinin büyüme olmadığının altını çizen Civelek, “Bu koşulda siyasi iradenin yaptığını bir kriz yönetimi, bir acil müdahale olarak görmek lâzım. Tek kullanımlık örnekler devreye girdi. Sonucu düşünülmeden ekonomik büyümeyi arttırmak için Kredi Garanti Fonu devreye sokuldu. İlk 2 çeyrekte yüzde 5’in biraz üzerinde bir büyüme gerçekleşti bir önceki yıla göre. Üçüncü çeyrekte yüzde 11’i gördük. Yılın geneline baktığımızda büyüme yüzde 6-7 aralığında bir seviyede gerçekleşecek gibi görünüyor. Yani tek kullanımlık önlemlerle ve vergi teşvikleriyle kontrolsüz bir eğilim var” dedi.

Gerçek işsizlik TÜİK’in açıkladığının 2 katı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Civelek, resmî rakamların gerçek işsizliği yansıtmadığını söyledi. Civelek, “TÜİK her ay 31 bin civarında hane halkını ziyaret ediyor, işgücü anketi yapıyor. Gelen yanıtlar 22 şubede derlenip sonuçlar merkeze bildiriliyor. Merkez de genel değerlendirme özeti yapıyor. Yani rakam üzerinde bir takım müdahaleler yapılabiliyor. Eğer işsiz olduğunu beyan edenlerin daha fazlasını işsiz saymazsanız oran düşer. Çünkü işsiz saymak için tanımları biraz farklılaştırırsınız. Görüntü biraz değişir ya da yorumu biraz farklılaştırırsınız. Şu an Türkiye’de 29 milyon civarında istihdam edilen bir kesim var. 3 milyonu aşan bir rakam işsiz olarak görülüyor. Geride kalan nüfus, yani 58 milyonluk faal nüfusun geri kalanı çalışmadan yaşıyor gibi görünüyor. İşsiz olduğunu beyan edenlerin bir kısmı bu geri kalan kısımda değerlendiriliyor. O nedenle işsizlik rakamları düşük çıkıyor. İşsiz sayısı, açıklanan beyanların 2 katına yakın” şeklinde konuştu.

Etiketler: zengin, gelir dağılımı
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