Bitcoin 20 bin dolar sınırına dayandı

Bitcoinde işlemler saat 16.30 itibarıyla ise 19 bin 720 dolar seviyesinden geçti.

Bitcoin fiyatları geçtiğimiz hafta Chicago'daki CBOE borsasında vadeli olarak işleme açılmış ve çok hızlı bir hareket sergilemişti. CBOE borsasında "XBT" koduyla işleme açılan Bitcoin vadeli kontratları kısa sürede yaklaşık yüzde 15 artış kaydettikten sonra gerilemişti.

Bitcoin vadeli kontratların Chicago'daki CBOE borsasında işleme açılmasından sonra, ikinci vadeli işlemler ise bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlayacak.

CME'deki Bitcoin kontratlar Ocak vadeli olacak.

Bitcoin fiyatları, CME Grup'ta işleme başlamasının hemen öncesinde hızlı bir hareketle yeni rekor seviyelere tırmandı. Coindesk verilerine göre Bitcoin fiyatı 19 bin 781 dolarla rekor kırarken, çok konuşulan 20 bin dolar sınırına da dayanmış oldu.

Bitcoin fiyatı bu senenin başında ise sadece 1000 dolar seviyesindeydi.