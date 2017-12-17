Mavi Marmara da etkilemedi: AKP döneminde İsrail’le olan ticaret 4 kat arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘işgal ve terör devleti’ diye nitelediği İsrail ile Türkiye’nin ticareti AKP döneminde dörde katlandı.

Erdoğan, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ABD’nin kararının ardından “İsrail terör devletidir” demişti. Cumhuriyet’tin haberine göre son bir yılda iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 14 artarken, İsrail’den Türkiye’ye doğalgaz boru hattı projesi için de görüşmeler sürüyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 1.4 milyar dolar olan İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2014 yılı itibarıyla dört katına çıkarak 5.8 milyar dolarla zirveye ulaştı. 2016 yılında bu rakam biraz düşerek 4.3 milyar dolar olarak gerçekleşti ancak 2017’de tekrar yükselişe geçti. 2016 Ocak-Ağustos döneminde 2.8 milyar dolar olan hacim, 2017’nin aynı döneminde yaklaşık yüzde 14 artarak 3.2 milyar dolara ulaştı.

2009 yılında 2.6 milyar dolar olan hacim, 2010 yılında ‘Mavi Marmara’ ve sonrasına rağmen 2014’te 5.8 milyar dolarla zirveye ulaştı. Önceki gün Suudi yayın kuruluşu İlaf’a konuşan İsrail İstihbarat ve Nükleer Enerji Bakanı Yisrael Katz, Erdoğan’ın söylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini belirterek Türkiye’nin Körfez ülkelerine ihracatının yüzde 25’inin İsrail’e ait Hayfa limanı üzerinden gönderildiğini söyledi.