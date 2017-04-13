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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Özel sektörün yurt dışı borcu arttı

13 Nisan 2017, Perşembe 13:26
Özel sektörün şubat ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,2 milyar dolar, uzun vadeli borcu ise 202,7 milyar dolar oldu.

Özel sektörün şubat ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 15,2 milyar dolar, uzun vadeli borcu 202,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2017 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu şubatta geçen yılın sonuna göre 241 milyon dolar artarak 202,7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 902 milyon dolar artarak 15,2 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli kredi borcuna bakıldığında, 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 150 milyon dolar artışla 24,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 51 milyon dolar düşüşle 4,5 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 592 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2016 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 499 milyon dolar artışla 10,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 486 milyon dolar artışla 2,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

1 YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 66 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 31 milyon dolar azalarak 147,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 916 milyon dolar artarak 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,9'u ABD doları, yüzde 33'ü avro, yüzde 4,2'si Türk lirası ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli kredi borcu olan 15,2 milyar doların yüzde 50,9'unun ABD doları, yüzde 31,2'sinin avro, yüzde 17,7'sinin Türk lirası ve yüzde 0,2'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla 202,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52'si finansal kuruluşlar, yüzde 48'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu meydana getirdi.

Aynı dönemde 15,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 17,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 66 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

AA

Etiketler: özel sektör, borç
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