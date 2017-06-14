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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

"Ey deve, Allah’tan korkmuyor musun?"

Erdoğan AKDEMİR
14 Haziran 2017, Çarşamba
DEVR-İ ÖMER (RA)

Hz. Ömer (ra) tebdil-i kıyafetle, ahalinin ahvalini görmek üzere Medine dışında dolaşmaya çıkar.

Bir otlakta bir bedevi develerini otlatmaktadır. Sürü içinde, oldukça bakımlı, iri yarı bir devenin ayaklarının bağlanmış olduğunu görür. Çobana dönerek, “bu devenin ayaklarını neden bağlıyorsunuz” diye sorar. Çoban, “O deve çok azgındır, sürüdeki diğer develere saldırıyor ve onları rahatsız ediyor, onun için ben de ayaklarını bağlıyorum” der. Bunun üzerine Hz. Ömer devenin yanına giderek kulağına şunları söyler: “Başkalarına eziyet ediyorsun? Unutma, sen de bir gün öleceksin.”

Hz. Ömer, devenin kulağına bunları söyledikten sonra yoluna devam eder. Aradan bir ay kadar bir zaman geçer, yanında bir kaç sahabeyle birlikte yine aynı yerden geçerken, aynı sürüye rast gelir. Bu defa da oldukça çelimsiz, hasta ve düşkün bir deve dikkatini çeker. Çobanı yanına çağırır, “Bu deve hasta mıdır, neden bu kadar perişan görünüyor?” diye sorar. Çoban, “Ey mü’minlerin Emiri, bu deve çok besili ve bakımlı bir deve idi. Fakat çok saldırgandı. Bir ay kadar önce buradan geçmekte olan bir yolcu onun kulağına bir şeyler söyledi, o günden sonra yemeden içmeden kesildi, gördüğünüz gibi bir deri bir kemik kaldı” diye cevap verir.

Bir deve, “Allah’tan korkmuyor musun?” ikazı ile kendine geliyor, yapmış olduğu zulüm ve haksızlıktan dolayı vicdan azabı çekiyor, yemeden içmeden kesiliyor. O günden sonra bir daha azgınlık ve taşkınlık yapmıyor.

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  • Ramazan

    14.06.2017 19:07:15

    (Bir deve, “Allah’tan korkmuyor musun?” ikazı ile kendine geliyor, yapmış olduğu zulüm ve haksızlıktan dolayı vicdan azabı çekiyor, yemeden içmeden kesiliyor. O günden sonra bir daha azgınlık ve taşkınlık yapmıyor.) Bu pragraf herşeyi anlatıyor. Rabbim insaf versin.mazlumlara sabırlar versin dualarımız bütün zulme uğramış olan masumlar için.....

  • Veysel

    14.06.2017 11:50:16

    OĞLUM 9 aydır terörist listesinde.mesleginden ihraç edildi.27/08/2014 te Kastamonu da acemi birliğinde askerlik yaparken baylok indirmiş.INSAF INSAF INSAF ... YAZIKLAR OLSUN .Bize bu acıları yasatanlar kat kat fazlasını yaşasın.

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