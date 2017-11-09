"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erken kalkanın eğitime el attığı yer

Faruk ÇAKIR
09 Kasım 2017, Perşembe
Türkiye’de kamuoyu arabalardan ‘cam filmi’nin sökülüp sökülmemesini tartışıyor, ama asıl meseleleri unutuyoruz.

Ucu cebimize dokunan ekonomik kararlar kadar hatta onlardan daha fazla neticesi eğitime, ahlâka, kültüre dokunan kararları da konuşmadığımız sürece yol almamız mümkün değil.

Biliyorsunuz, bir gün kalktık ve siyasî bir beyanla liseye giriş sisteminin değişmesi gerektiğini duyduk. İkinci gün sistem değişti. Ücüncü gün güya yeni bir sistem ortaya konuldu. Dördüncü gün ‘nitelikli okul olur mu olmaz mı?’yı tartışıyor. Beşinci gün ne konuşacağımız bile belli değil.

Eğitim gibi çok önemli bir konuda sabah erken kalkanın karar aldığı bir ülke olmak iyi midir? İyi kötü eğitim konusunda da programlar, şûrâlar, toplantılar yapılıyor. Bu meseleler böyle toplantılarda konuşulup tartışılması gerekmez mi? Erken kalkanın dediğinin olduğu bir sistemde kaliteli eğitim mümkün olur mu? Madem eğitim şûrâlarında alınan kararlar hayata geçirilmeyecek, böyle toplantılar niçin tertip edilir? Enine boyuna konuşup tartışmadan yıl ortasında sistem değişikliği yapılır mı? Bunu izah edebilecek bir uzman, bir siyasetçi, bir ehil kişi var mı? “Ben dedim, ben istedim, böyle olsun” tarvı değil Türkiye’ye hiçbir yere bir şey kazandırmaz.

TEOG, YGS ve LYS imtihanlarında yapılan değişiklikler binlerce kitabının ortada kalmasına, daha doğrusu hükmen ‘çöp’e atılmasına sebep oldu. 200’e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sebep olduğu zararın milyarlarca lira ile ifade edildiği belirtiliyor. Baştan sona israf. Böyle bir değişiklik yapılacaksa en az bir yıl önce ilân edilse ve bir geçiş süresi tayin edilse kıyamet mi kopardı? Yeni sistemin gelmesiyle eğitimdeki sıkıntılar bir ayda, bir yılda sona mı erecek ki bu kadar acele hareket edildi?

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor. Kitapta kullandığımız kâğıdı ithal ediyoruz. Sadece kâğıdın ithalat bedeli 100 milyon dolar civarında. İçeriği ve diğer masraflarıyla beraber ciddî bir rakamla karşı karşıyayız. Sektörü 2 milyar liralık bir ciro kaybı bekliyor. Bazı yayıncı arkadaşlarımız kapakları değiştiriyorlar. Bu ne kadar doğru ya da yanlış ayrı mesele. Kitaplar eğer kullanılamazsa maalesef geri dönüşüme gidecek” demiş. (www.ntv.com.tr, 8 Kasım 2017)

Türkiye’yi idare edenler bir iş yapacakları zaman ‘ince eleyip sık dokuma’yı acaba ne zaman akıllarına getirecek? Böyle bir değişiklik talebi kimden geldi? Devam eden sistemin elbette mahzurları vardı, ama bunu değiştirmek bir günlük kararla mı olur? Velilerde ya da eğitim camiasında böyle bir talep var mıydı? TEOG sistemi değişsin diyen kaç uzman açıklaması duyduk? 

Elbette yeni sistemler gelebilir, ama bu bir günlük, bir gecelik ve bir kişilik kararlarla olmaz. Ehil olanlar bir araya gelir, konuşulur, tartışılır ve iyi olanda karar kılınır. Sonra belli bir geçiş süresi tayin edilir ve herkes ona göre hazırlığını yapar. Yıl ortasında böyle değişikliklerin yapılması eğitim sistemini iyice tartışmalı hale getirir ve getirdi.

Lütfen, bilenler, ehiller, uzmanlar dinlensin ve gereği yapılsın. İşi ehil olana vermek kuralı da bunu icap ettirmez mi?

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    254. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

    100 milyon kitap çöpe

    Han Şeyhun ile ilgili 4 ülkeden ortak açıklama

    Euro'nun yeni rekoru

    İşkur başvuruları yarı yarıya arttı

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından vize açıklaması

    Kelepçeye tazminat

    ‘Sarraf kendi tanıklarını mahkemeye bildirmedi’

    'İnternetten silah satışı' ile ilgili Bakanlıktan açıklama

    Tezer ve Ekmen kitaplarını imzaladı

    Suudi Arabistan’daki operasyonlarda yeni dalga!

    ''Ucuz et'' hafta sonu Türkiye genelinde ulaşılabilir olacak

    Kriz büyüyor: Katalonya'da genel grev kararı

    'Yılan' gibi bir yol...

    Polatlı'daki darbe girişimi davasında ara karar

    Bahçeli'den 'erken seçim' ve 'seçim barajı' açıklaması

    Yeni zam kapıda: 10 gün içinde yapılan zam 25 kuruşu buluyor!

    Bursa'da boya fabrikasında korkutan patlama: Ölüler ve yaralılar var!

    Özbekistan'da 10 yıl aradan sonra hoparlörle ezan...

    Kanada'daki peçe yasağına dava açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtüsü serbest, başörtülüler hapiste
    Caner KUTLU

    Her şey bir emir tahtında hareket ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey “ulemâü’s-sû”! Korkun ve titreyin!
    Genel

    100 milyon kitap çöpe
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’ya bakılıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’rac hadisi Yahudi uydurması mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “3. Abdülhamid ve 2. Atatürk”
    Genel

    Risale-i Nur’un bayrağını Yeni Asya dalgalandırıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Torunlar, dedelerinin yolunda...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.