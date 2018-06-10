"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

OHAL’den bu hale

Faruk ÇAKIR
10 Haziran 2018, Pazar
Yanlışta ısrar etmenin fayda vermediğini bininci defa görmüş olduk. Bilindiği üzere Türkiye’de 15 Temmuz darbesinden hemen sonra (20/21 Temmuz 2016’da) Olağanüstü Hal ilân edildi.

Başlangıçta “3 aylık süre için” ilân edilen OHAL’e, daha ilk günden itirazlar yükseldi. İdareciler ise “Çok kısa zamanda, belki 1 ya da 2 ay sonra OHAL kalkar, kaldıracağız” mealinde sözler sarf ederek OHAL’in kalıcı olmayacağını ifade ettiler. O gün sarf edilen bu sözler, idarecilerin de temelde “OHAL rejimini” savunamadıklarını gösteriyordu. Meselâ, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OHAL uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada “OHAL uygulamasını en fazla 1 buçuk ayda bitirmek istiyoruz” demişti. (www.aksam.com.tr, 21 Temmuz 2016)

Aradan günler ve aylar geçti, bu yönde verilen sözler unutuldu. İktidar ve taraftarları dört kolla OHAL rejimini savunmaya başladılar. İçeriden ve dışarıdan gelen her türlü hatırlatmaya kulak tıkadılar ve “OHAL olmadan terörle mücadele edilmez. OHAL’e itiraz eden, OHAL kalksın diyenler teröre destek vermiş olur” anlamına gelen sözler sarf ettiler.

Tabiî ki OHAL ve hatta sıkıyönetim uygulamaları dahi hukukîdir, kanunîdir, anayasaya uygundur. Nitekim geçmiş dönemlerde de OHAL ya da sıkıyönetim ile idare edilen aylar ve yıllar oldu. Ancak sivil siyasetçiler ilk iş olarak OHAL ya da sıkıyönetim idaresini sona erdirmek için gayret sarf ettiler. Şimdi ise OHAL’in mümkün olduğu kadar uzatılmaya çalışıldığına şahit olduk ve oluyoruz. 

Önemli bir nokta da, OHAL’in her türlü iş ve işlemde uygulanmaya çalışılmış olmasıdır. Türkiye’yi idare edenler “OHAL halkı ilgilendirmiyor, onlara bir zararı yok. Sadece teröristler zarar görür” demeyi sürdürdü ve bu ad altında her türlü iş ve işlem yapmaya çalıştılar. TBMM büyük ölçüde devre dışı kaldı, ‘torba yasalar’ da OHAL uygulamasına sığınılarak çıkarıldı. Ve neticede en başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin bütün dengeleri bu yolla bozulmuş oldu.

Derken, seçim vaatleri arasında “OHAL devam edecek, sona ermeyecek” diyen idareciler seçimlerden sonra  OHAL’in kalkabileceği ‘müjde’sini verdiler. CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında konuşan cumhurbaşkanı bu hususta şöyle demiş: “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. (Soru: Verdiniz efendim manşeti. Kısa sürede mi yapacaksınız?) İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız.” (7 Haziran 2018)

Her ne sebeple olursa olsun OHAL’in kaldırılacak olması isabetlidir. Bu gerçeği görmek için illa “erken seçim  anketleri”nin yapılması mı gerekiyordu? Çünkü iktidar partisinin hazırladığı ve 360 sayfadan meydana gelen  seçim beyannamesinde şöyle denilmişti: “(...) OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve  özgürlüklerine zarar gelmeden millî güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek  sürdüreceğiz.” (http://t24.com.tr, 24 Mayıs 2018)

Geçici olması icap eden OHAL uygulamasını ‘İngiliz anahtarı’ gibi her konuda kullanmak ve her derde çare gibi görmek zaten yanlıştı. Muhalefetin de itiraz ettiği bu uygulamanın bir an önce sona ermesi doğru olur. Seçim öncesi verilen sözler unutulsa bile her fırsatta OHAL’in sona ermesi gerektiği idarecilere hatırlatılmalıdır. Unutmayalım: 

Önce hak, hukuk, adalet ve hürriyet. Sonrasında ekmek zaten gelir.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor

    Gazetecilerin durumu ‘şoke edici’

    Hangisine inanalım?

    Irak'ta yine bombalı saldırı: 1 ölü, 21 yaralı

    Lavrov: Rusya G7'ye tekrar dönmeyecek

    Alman yatırımcılar tedirgin

    İnce: Gelişme inşaatla değil, fabrikayla, yatırımla olur

    Yemen'de durum kötüleşiyor

    'İsraf tüketim çılgınlığıdır'

    Ortadoğu İstanbul’un turizm lokomotifi

    BM'in gündemi Filistin

    Menbiç’te, ABD farklı konuşuyor

    Hak yiyenlerin hepsini yargı önüne çıkartacağım

    'Dolar ve kur artışı fiyatlara mecburen yansıyor'

    ''İşimiz ne kadar zor olursa Ramazan ayı daha güzel ve anlamlı geçiyor''

    'KHK ile görevlerine son verilen bütün akademisyenleri görevlerine iade edeceğiz'

    Yemen'de sağlık sistemi çökmek üzere!

    Bingöl şehidi dualarla...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangisine inanalım?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Mignon’a teşekkürler
    Genel

    Eski CHP'nin misyonu AKP ile devam ediyor
    Faruk ÇAKIR

    OHAL’den bu hale
    Orhan GÜLER

    “Millet İttifakı”na verilecek hiçbir oy boşa gitmez!
    Genel

    Gazetecilerin durumu ‘şoke edici’
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cihat ERDOĞ

    Oruçlunun duâsı reddedilmez
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    İktidar uğruna neler yapılmış?
    M. Ali KAYA

    Kader konusunda Ehl-i Sünnet istikamettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.