Yine silâh tüccarları mı kazandı?

Dünya hakikaten garip bir yer. Savaşlara haklı olarak karşı çıkıp barışı temin etmek için büyük kuruluşlar kurulduğu hâlde dünya barışını temin edememek büyük bir çelişki değil mi?

Birleşmiş Milletler’e üye olan her ülke barış taraftarı kabul edilir. Buna rağmen savaşların sona ermek yerine alevlenmesi ve silâhlanma yarışının hızlanması ‘dünya hali’ olarak açıklanabilir mi?

Açıklanan yeni rakamlara göre dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin 2016’da gerçekleştirdiği silâh ve askerî hizmet satışı yüzde 2 artış göstererek 374 milyar dolara ulaşmış. Bir yılda 400 milyar dolara yakın bir miktarı silâhlanmaya ayıran dünyanın ortaya çıkan bu tabloyu sorgulaması beklenir.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından 2002’den beri her sene açıklanan rapora göre, en fazla silâh ve askeri hizmet satan ülkelerin başında, ilk 100’de 38 şirketi yer alan ABD bulunuyor. Avrupa’da en fazla silah satışı yapanların başında ise İngiliz şirketler yer alıyor. İlk 100 listesindeki sekiz İngiliz şirketin, 2016 yılında yüzde 2’lik bir artışla 36.1 milyar dolarlık satış yaptığı açıklanmış. İlk 100’de yer alan 10 Rus silah şirketinin 2016’da 26.6 milyar dolarlık satış yaptığı ifade edilirken Türk şirketlerin satışlarında yüzde 27.6, Güney Koreli şirketlerin satışlarında yüzde 20.6 artış kaydedilmiş.

ABD yönetiminin Kudüs konusunda aldığı karara bir de bu pencereden bakmak gerekir. Muhtemeldir ki bu karar önümüzdeki yıllarda da silâhlanma yarışına hız verilmesiyle neticelenecek. Başta Ortadoğu’daki ülkeler olmak üzere pek çok ülke daha fazla silâh satın almak için Amerika, İngiltere ya da Rusya’nın kapısını çalacak. Onlar para kazanırken başta İslâm ülkeleri olmak üzere bazı ülkeler daha da fakirleşecek ve paralarını bir bakıma çöpe atmış olacak.

Daha fazla silâhın ve silâhlanmanın dünyaya barış getirmeyeceğini anlamak için illâ ki dünya savaşı mı çıkmalı? Daha çok silahlanarak dünya barışı sağlanacak olsaydı şimdiye kadar yapılan silâhlanma yarışı bir netice vermiş olmaz mıydı?

Aslında silâhlanma yarışından silâh satan ülkeler de zararlı çıkıyor. En çok silâh satan ve kasalarını doldurduğunu düşündüğümüz Amerika, dünyanın hemen her bölgesinde asker bulundurmak mecburiyetinde kalarak dolaylı olsa da daha fazla harcama yapmış olmuyor mu? Dünyada barış hükmetmiş olsa ABD bile daha az para harcamış olmaz mı?

Ülkelerin yöneticilerini ürküterek ve korkutarak fiilen teslim almış olan silâh tüccarlarına hür dünyanın ve hür insanların dur demesi lâazım. Silâha değil, eğitime ve sağlığa yatırım yapılmış olsa dünya çok daha iyi yaşanır bir yer olmaz mı? Silahlanma yarışı devam ettiği müddetçe, fakirliği, cahilliği ve ihtilafları sona erdirmek de mümkün olmaz. Dünyanın bir yanında insanlar açken, susuzluk çekerken başka bir yanında ömür boyu huzurlu olunabilir mi?

Madem dünya bir köydür, bir mahalle haline gelmiştir; o hâlde dünyada sahip olunan imkânlardan bütün insanlar istifade edebilmeli. Adaletsizlik devam ettiği müddetçe dünyaya kalıcı barışın gelmesi pek de mümkün görünmüyor vesselâm.