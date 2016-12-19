Sağlıklı yaşlanma (2)

Vücudumuzun enerjik canlılığını devam ettirebilmek gayesiyle, yapabileceğimiz faaliyetlerden birisi de, hücrelerimizin bol oksijen ile yıkanıp temizlenmesidir.

Oksijen bütün hayatî fonksiyonların yakıtıdır ve vücudumuz yokluğuna ancak birkaç saniye dayanabildiği gibi, yetersizliğinde bazı tahribatların yaşandığı fizyolojik olarak tesbit edilmiştir. Düzenli ve yeterli kapasitede oksijen alış verişi beyin faaliyetlerini, bu çalışmaları tanzim eden hormonların salgılanmasını harekete geçirdiği gibi, kan dolaşımındaki hayatî intizamı sürdüren ve ‘HÜVE’ nüktesinin bir hizmetkârıdır. Vücudumuzun sağlıklı olarak canlılığının sürdürülebilmesi için gerekli bol ve temiz oksijen kaynaklarından faydalanmak gayesiyle, açık havada parklarda ve kırlarda, imkânlar nispetinde düşük yoğunluklu koşu veya yorucu olmayan, tenezzüh ve tefekkür yürüyüşleriyle, akciğerlere olduğu kadar ruh dünyamıza da bayram ettirebilecek fırsatları değerlendirerek, bu şekilde vücudumuzu ödüllendirmeliyiz. Bu arada, en kolay bir nefes çalışmasıyla, maddî manevî huzuru sağlayacak bir metottan söz edelim: “Aklınıza gelen her zaman ve yerde ‘LA İLAHE İLLALLAHU’ demek. Sizin kulağınız duyacak kadar fısıltı yeter. Ama içinizden değil, ağzınızın açılıp kapanması, nefesi alıp veriyor olmanız lâzım. Yürürken, otururken, yatarken, çalışırken, iş yaparken, ne zaman yaparsanız yapın. Eğer SECDE pozisyonunda yapmayı tercih ederseniz ve biraz daha yüksek ses tonu kullanırsanız, etkisi katlanarak geliyor. Kendinizi harika hissedeceksiniz. (Teknik olarak, dil sürekli üst damak ve üst ön dişlerin arkasına değiyor. Dört nefes alıp, dört nefes veriyorsunuz.”3

Kasların güçlendirilmesi için ağır olmayan egzersizler yapılması, vücut mekanizmasını canlandırır. Hareketsiz bir hayat, kas ve kemiklerin zayıflayıp erimesine sebep olur. “Muhakkak bir bedensel aktivitede bulunun. Çünkü doğru ritimde ve tempolu bir biçimde yürümek veya koşmak, beynin oksijen alımını % 100 arttırır. Koştuğunuz süre boyunca bunu hissedersiniz, çünkü koşmak sizi zinde tutacaktır. Yapılan hafif ve tempolu koşunun sonucunda kalp güçlenir, beyin daha hızlı çalışır ve karaciğer rutin çalışmasından 6 kez daha hızlı bir tempoda vücudumuza aldığımız zehirleri temizler.”4

Yaşlılık döneminde yapılabilecek en kolay bir spor, uygun yerlerde yapılacak olan yürüyüş aktivitesidir. Bedenin bu aktivitelerden sağlayacağı faydaları sıralayacak olursak; “Kalbi, kasları ve kemikleri güçlendirir. İddiaya gireriz ki, dünyadaki hiçbir diyet ya da hiçbir ilâç kolesterolünüzü koştuğunuz zamanki kadar, yoğun ve hızlı bir biçimde düşüremez. Koşarak trigliserid düzeyinizi düşürüp, iyi kolesterol (HDL) düzeyinizi arttırabilirsiniz. Yaptığınız egzersiz sonucu kalbiniz daha az yorulduğundan, tansiyonunuz düşer ve kan dolaşımınız daha düzgün olur. Yani koşmak kalbinizi korumanın en iyi yoludur. Koşmak diyabeti engeller. Osteoporozdan (kemik erimesi) korur. Stresi azalttığı gibi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser oluşumunu engeller aynı zamanda rahat uyumayı sağlar. Yaşlı kişiler için yürüyüş, hem fizikî açıdan, hem de ruhî açıdan çok sağlıklıdır. Yürümek ve koşmak mutlu eder, ruhu kanatlandırır. Uyanık bir zihin oluşmasına sebep olur. Kısaca bedenî aktivite için koşmak ve yürüyüş en iyi ilâçtır.”5 Unutulmamalıdır ki, bazı durumlarda yoğun beden aktivitelerinde bulunmak tehlikeli olabilir. Gerekli sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra, tedaviyi yapan hekimin müsaade ve tavsiyeleriyle hareket edilmesi uygun olacaktır.

Sağlıcakla kalın

Dipnotlar:

3) Çağla YÜKSEL, Bel ve Boyun ağrılarından kurtulma yolları, s. 138, Hayat Yayınları 2015.

4) Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL, Hayatı Keşfet, s.87 Alfa Yayınları 2013. 5) A.g.e. s. 91.