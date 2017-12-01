Akdağ: Sığınma kampları AFAD'dan Göç İdaresi'ne devredilecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'deki özellikle geçici sığınma kamplarının genelde yönetimi ya da orayla ilgili işlerin yapılması AFAD, il müdürlüklerimiz ve valiliklerimiz tarafından birlikte yürütülüyordu. Şimdi yeni bir aşamadayız. Sayın Başbakanımızla meseleyi görüştük. AFAD'ın üzerinden bu yükü olması gereken kuruma, Göç İdaresi'ne devrediyoruz. Bunun altyapısını, zeminini aşağı yukarı oluşturduk." dedi.

AA

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