Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır." denildi.

Açıklamada Suriye'de varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. AA

Okunma Sayısı: 756

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.