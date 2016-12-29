Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriye’de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır." denildi.
Açıklamada Suriye'de varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır. Bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu garantör sıfatıyla destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.
AA