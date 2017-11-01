Gazeteci yazar Sedat Ergin, yeni dönemi “Emir demiri keser demokrasisi” olarak nitelendirdi.

Ergin'in Hürriyet'de yayınlanan bugünkü yazısının bir bölümü şöyle: "Demokrasinin Türkiye’deki yolculuğundaki en son tartışmalı uygulama, ülkenin birçok büyük ilinin seçilmiş belediye başkanlarının seçim beklenmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarrufu ile görevlerinden ayrılmak durumunda kalmasıdır. Bu uygulamayı sembolize eden kavram Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının gerekçesini açıklarken başvurduğu “Emir demiri keser” deyişidir. Böylelikle demokrasi teorisine “emir kipi”nin belirleyici olduğu yeni bir yazılım sürülmüş olmaktadır. Bu yeni dönemi “Emir demiri keser demokrasisi” olarak nitelendirebiliriz." Haber Merkezi

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